Caso Ghali, non si placa il contrasto tra Marocco e Spagna. L'aiuto iberico al Capo del Fronte Polisario alza lo scontro

(PRIMAPRESS) - MAROCCO - Non si è ancora sanato lo scontro tra il governo del Marocco e la Spagna che ha provocato un flusso di migliaia di migranti senza controllo nell'enclave iberica di Ceuta. Al centro della questione resta il risentimento del Marocco che ha avvertito che le relazioni con la Spagna potrebbero peggiorare dopo che Madrid ha prestato cure mediche a Brahim Ghali, capo del Fronte Polisario,il movimento indipendentista del Sahara occidentale. Ghali era stato ricoverato in Spagna dopo aver contratto il Covid e oggi si è saputo,da fonti del Polisario,che sta meglio ed è guarito. Le tensioni tra i due Paesi si sono aggravate dopo che le autorità marocchine hanno permesso a circa 10.000 migranti di attraversare il confine approdando in Spagna a Ceuta. - (PRIMAPRESS)