Caso Eitan: udienza a Tel Aviv per la restituzione del bambino sopravvissuto al Montarone

TEL AVIV - Seconda udienza a porte chiuse al tribunale della famiglia, a Tel Aviv, sul caso Eitan, il bambino unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone, dove morirono i suoi genitori, il fratellino e i bisnonni. Presenti in aula Aya Biran Nirko,la zia paterna e affidataria di Eitan,e Shmuel Peleg, il nonno materno che ha portato in Israele il bambino e che in Italia è indagato per sequestro di persona. L'udienza di oggi è centrata sulla questione della restituzione del bambino sulla base della convenzione dell'Aja.