Caso Eitan: l'accordo bipartisan dei nonni dinanzi al Tribunale israeliano che assegna il bimbo 3 giorni a testa

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - In base all'intesa raggiunta tra la famiglia paterna Biran e la famiglia materna Peleg,il piccolo Eitan,sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui hanno perso la vita i genitori, potrà vedere entrambe le famiglie fino alla prossima data dell'udienza fissata l'8 ottobre al Tribunale di Israele. L'accordo prevede che il bimbo trascorra metà del tempo con la famiglia Peleg e metà del tempo con la zia Aya Biran, tutrice legale,con intervalli,stando a fonti legali, di tre giorni a testa per ciascun ramo familiare. - (PRIMAPRESS)