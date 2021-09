Caso Eitan: indagata anche la nonna per sequestro del bimbo israeliano superstite della funivia del Montarone

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Anche la nonna materna di Eitan - il bimbo israeliano unico sdopravvissuto alla tragedia del Mottarone- è indagata per sequestro di persona. Shmuel, ex marito di Etty Peleg, ha portato Eitan in Israele, anziché riaccompagnarlo, dopo una visita, a casa della zia paterna, che vive a Pavia. Da qui il fascicolo per sequestro di persona. Ieri il nonno è stato iscritto nel registro degli indagati, oggi anche la nonna. - (PRIMAPRESS)