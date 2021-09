Caso Eitan: è a Tel Aviv “sotto assistenza medica”. Scoppia la polemica sui buchi di controllo nell’aeroporto italiano

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Il piccolo Eitan è attualmente curato in un ospedale alla periferia di Tel Aviv. Lo afferma la famiglia materna del bambino in Israele. "L'amato Eitan è tornato in Israele, dopo aver perso tutta la sua famiglia, come volevano i suoi genitori", hanno spiegato. Una zia in Israele spiega che il bimbo "adesso riceve l'assistenza medica e psicologica migliore possibile". Eitan, 6 anni, è l'unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia della funivia del Mottarone. Il nonno lo aveva prelevato nei giorni scorsi in Italia, dalla casa della zia che ha l'affidamento legale del bimbo. Di lì l'uomo volerà presso Israele. Di qui le polemiche per il buco dei controlli negli aeroporti italiani. - (PRIMAPRESS)