Caso Durigon: in serata le dimissioni del sottosegretario all’Economia dopo l’incontro con Matteo Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le tensioni in casa Lega non potevano avere altro epilogo che le dimissioni del Sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon. Il leghista ha deciso dopo un confronto con Matteo Salvini di rassegnare le dimissioni in una lunga lettera in cui attacca gli avversari politici. Poco dopo l'ufficialità della decisione sono arrivate le prime reazioni: "Ringrazio Claudio non solo come politico ma soprattutto come uomo, amico, persona onesta, concreta, schietta e coraggiosa, che a differenza di altri lascia la poltrona per amore dell'Italia e della Lega, e per non rallentare il lavoro del governo, messo irresponsabilmente in difficoltà per colpa di polemiche quotidiane e strumentali da parte della sinistra", commenta il segretario della Lega. Poi continua il suo attacco: "Contiamo che questo gesto di responsabilità e generosità induca a seria riflessione altri politici, al governo e non solo, che non si stanno dimostrando all'altezza del loro ruolo". - (PRIMAPRESS)