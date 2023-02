Caso Delmastro, i senatori di Pd e M5S annunciano: “Se sarà in aula noi andremo fuori”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si alza il livello di protesta di Pd e M5S nei confronti del Sottosegretario agli Interni Delmastro. L'opposizione annuncia che se il sottosegretario accusato di aver passato notizie riservate a Donzelli, sarà in Aula, ci sarà l'abbandono dell'aula del Senato. "Sarebbe una provocazione inaccettabile",spiega il gruppo di M5S in una nota in cui si ribadisce che "Delmastro deve lasciare il suo incarico" dopo il caso delle carte su Cospito. Stessa cosa twitta Malpezzi, presidente dei senatori Pd: "Non parteciperemo a nessuna seduta di aula o in commissione dove sarà presente Delmastro". - (PRIMAPRESS)