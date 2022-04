Caso David Rossi: oggi l'audizione alla Commissione d'inchiesta della Camera di Ettore Gotti Tedeschi e Paride Minervini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 28 aprile alle 13,30 presso la Commissione parlamentare della Camera dei Deputati l'audizione di Ettore Gotti Tedeschi e Paride Minervini, perito balistico in merito alla complessa inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sulla strada di Rocca Salimbeni a Siena. Le conclusioni delle prime indagini avevano archiviato il caso come suicidio ma una serie di indizi nuovi nel corso del tempo hanno mostrato una fitta trama di depistaggi. Dopo le audizioni dei pubblici ministeri che si erano occupati del caso, oggi sarà ascoltato l'ex presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi ed ex presidente di Banco Santander in Italia all'epoca della vendita di Antonveneta a Banca Mps tra le cui maglie si potrebbero annidare eventi che hanno portato alla morte di Rossi. L'audizione di Minervini, invece, servirà a stabilire i comportamenti degli investigatori che per primi arrivarono sulla scena del presunto "suicidio" e quali prove furono raccolte. - (PRIMAPRESS)