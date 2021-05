Caso Cucchi: sentenza della Corte d'Assise con 13 anni di carcere ai carabinieri Di Bernardo e D'alessandro

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del Pg Cavallone per la morte di Stefano Cucchi. Tredici anni di carcere sono stati inflitti ai carabinieri Di Bernardo e D' Alessandro per omicidio preterintenzionale e 4 anni per falso a Mandolini, comandante della stazione Appia. Confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi per falso al carabiniere Tedesco che con le sue dichiarazioni ha permesso di far luce sul pestaggio nella caserma Casilina la notte dell'arresto di Cucchi, morto in ospedale - (PRIMAPRESS)