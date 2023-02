Caso Cospito: oggi alla Camera informativa del ministro Nordio. Clima surriscaldato dopo l'intervento di Donzelli (FdI)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 1 febbraio alle ore 16, si terrà alla Camera dei Deputati, l'informativa del ministro Carlo Nordio sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico sottoposto al 41 Bis ed ora rinchiuso nel carcere di Opera a Milano da due giorni trasferito dal penitenziario di Sassari per fornirgli assistenza adeguata a causa del suo stato precario di salute per lo sciopero della fame che oggi ha raggiunto 102 giorni. La discussione in Aula verterà sull'uso del 41Bis e sulle posizioni assunte dal governo. Il clima della discussione non sarà disteso perchè ieri era scoppiata una rissa verbale tra Giovanni Donzelli di FdI e deputati del Pd. Donzelli aveva rivolto un'accusa alle fila del Pd: "Questa sinistra chiarisca se sta con lo Stato o con i terroristi" riferendosi ad una visita a Cospito di alcuni deputati. - (PRIMAPRESS)