Caso Cospito, l’Informativa di Nordio: “Lo stato di salute non può condizionare il 41 Bis”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio questa sera nell'Aula del Senato, sul caso dell'anarchico Cospito. Il ministro nel suo intervento ha spiegato e ribadito che occorre il parere del giudice per la revoca del carcere duro all'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame: "Lo stato di salute non può condizionare". Ma il dibattito in Aula ha avuto toni duri tra maggioranza ed opposizione riferito all'intervento di ieri del deputato Donzelli che aveva rivolto un accusa a parlamentari del Pd che avevano fatto visita a Cospito. Donzelli nel suo intervento aveva fatto riferimento ad intercettazioni che collegano l'anarchico a cosche mafiose. Proprio quel riferimento ha fatto scattare le reazioni del Pd e M5s che hanno chiesto in serata le dimissioni di Delmastro e Donzelli che avrebbero citato documenti probabilmente secretati. - (PRIMAPRESS)