Caso Ciro Grillo: terminata l'udienza a porte chiuse al Tribunale di Tempio Pausania

(PRIMAPRESS) - TEMPIO PAUSANIA (SASSARI) - Si è svolta a porte chiuse l'udienza al Tribunale di Tempio Pausania per il processo a Ciro Grillo e altri 3 imputati accusati di stupro nella villa di Beppe Grillo in Costa Smeralda. Il figlio del fondatore M5S è accusato con Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di aver stuprato 2 giovani nel 2019. A chiedere le porte chiuse è stata Giulia Bongiorno, legale di una delle giovani vittime dello stupro."No alla spettacolarizzazione e al rischio che si dilati la sofferenza della mia assistita" aveva detto ieri Bongiorno precisando che la psicologa che tiene in cura la sua cliente ha raccomandato di ridurre le occasioni di ricordo della circostanza. Nessuno dei protagonisti della vicenda era presente in aula. - (PRIMAPRESS)