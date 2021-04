Caso Ciro Grillo: l'avvocato Costa rinuncia alla difesa di Vittorio Lauria per "divergenze con l'assistito"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ha rimesso l'incarico il legale di uno dei giovani accusati con Ciro Grillo dello stupro di una ragazza 19enne, a una festa in Costa Smeralda nel 2019. L'avvocato Paolo Costa, che difendeva Vittorio Lauria, ha motivato la propria decisione con "divergenze col mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo". Ieri il giovane ha sostenuto in un'intervista che la studentessa era consenziente e che si era ubriacata non perché costretta o indotta,ma "per sfida". Quattro gli indagati a Tempio Pausania. - (PRIMAPRESS)