Caso Biot, Guerini (Difesa): Nessuna fuga di documenti top secret ma resta un reato contro i valori militari

Il caso di spionaggio che ha visto coinvolto l'ufficiale della Marina militare, Walter Biot ora in carcere, prende dimensioni meno compromettenti per la sicurezza italiana pur restando le violazioni commesse dal militare. "C'è il segreto istruttorio, finché la Procura non consentirà d'accedere agli atti per prendere visione dei documenti oggetto d' indagine".Così il ministro Guerini alle Commissioni Difesa di Camera e Senato. Ma il ministro aggiunge "Biot era titolare di un incarico che lo autorizzava a visionare materiale classificato, non documenti di policy e di gestione delle operazioni su capacità nazionali o Nato". Poi, aggiunge Guerini: "per quanto avvenuto, ne risponderà davanti alla legge, Ii valori militari sono altri".