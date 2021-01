Caserta: segregata e seviziata una ragazza 22 con deficit psichico. Arrestati due uomini e una donna

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Tre persone, due uomini e una donna,sono stati arrestati nel Casertano per aver segregato in casa, picchiato e violentato una 22enne affetta da grave deficit cognitivo. Gli aguzzini, che a turno e in gruppo violentavano la giovane, avevano anche filmato gli abusi. La vicenda è stata scoperta dalla Polizia e dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo che il padre della ragazza aveva denunciato la scomparsa della figlia dalla sua abitazione. - (PRIMAPRESS)