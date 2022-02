Casamonica: il Tribunale di Roma autorizza la confisca di beni per 20 mln di euro. Ville assegnate per finalità sociali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tre ville e altri beni per un valore superiore ai 20 milioni di euro sono stati sequestrati al clan malavitoso romano dei Casamonica in un'operazione della polizia sulla base di un decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale della capitale. Due delle ville sono state già assegnate per finalità sociali. Oltre alle ville la confisca riguarda tre appartamenti a Roma e provincia, 5 società di capitali e, tra altre attività commer- ciali, un bar-tabacchi e un distributore di carburanti. - (PRIMAPRESS)