Casa di Riposo Fiano, Zega (Ordine Infermieri): "Nessun infermiere no-vax, è un operatore socio-sanitario"

FIANO ROMANO - La notizia riportata da diversi giornali secondo cui infermieri no vax avrebbero infettato numerosi ospiti di una casa di riposo di Fiano Romano è "destituita di ogni fondamento". Così il Presidente dell'ordine infermieri di Roma Maurizio Zega.30 i casi positivi. Si trattava di un solo dipendente che aveva rifiutato il vaccino e questi non era un infermiere,ma un operatore socio sanitario, spiega. E l'infermiere dirigente della struttura non ha, nella legislazione vigente, alcun mezzo per imporre l'obbligo del vaccino, aggiunge.