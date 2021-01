Casa Bianca: con l’uscita di Trump di domani, oltre 4mila persone saranno licenziate per lasciare posto ad uomini di Biden

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Oltre 4.000 persone di nomina politica, assunte dall'amministrazione Trump,perderanno il loro lavoro e saranno rimpiazzate da persone di fiducia di Biden Questo l'effetto dello 'spoil system', pratica politica nata negli Usa a metà dell'Ottocento:gli alti dirigenti della pubblica amministrazione cambiano con il nuovo governo. 300mila le richieste per essere ingaggiati. 1.000 posizioni richiedono la conferma del Senato. Per riempire i posti servono mesi, a volte anni. Tempi lunghi che mettono in dubbio l'efficacia dello 'spoil system'. - (PRIMAPRESS)