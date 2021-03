Casa Anziani: arrestati i titolari per epidemia colposa. Non era adottata nessuna procedura anticontagio

(PRIMAPRESS) - POTENZA - Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci, i Carabinieri del Nas di Potenza e della compagnia di Viggiano (Potenza) hanno arrestato i due soci titolari di una casa alloggio per anziani di Marsicovetere. Gli inquirenti spiegano: nella Rsa non è stata rispettata "nessuna procedura anticontagio", per ragioni di "risparmio e profitto" e anche i dipendenti dovevano procurarsi da soli i dispositivi di protezione individuale. - (PRIMAPRESS)