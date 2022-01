Cartabellotta: "Il virus galoppa, bisogna fermarlo". Costa (Salute): "Super green pass per lavoro"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oltre 61 mila nuovi casi in Italia sono il segno evidente di una nuova circolazione del virus. "Bisogna provare ad abbassarla. Il 6,8% di positività dei tamponi antigenici dimostra che c'è una grandissima circolazione virale. Tutte le misure messe in campo finora dal governo sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione. Adesso vediamo cosa verrà fuori dal prossimo consiglio dei ministri. Bisogna limitare i contatti sociali, magari incrementando lo smart working. Mi preoccupa che si prenda tempo prima di assumere decisioni, perchè i numeri sono già evidenti". A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, in una intervista di questa mattina. "La situazione dei numeri non ci incoraggia particolarmente, ma ci sono anche buone notizie - spiega Cartabellotta -. Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista, tanto che molti hanno definito la Omicron come il virus più contagioso della storia e i numeri che stiamo vedendo la dicono chiaro in questo senso. Abbiamo in media mobile circa 100mila casi al giorno. La buona notizia è che al crescere dei nuovi casi non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri". Intanto dai segnali del governo è verosimile l'arrivo di un certificato verde "maggiorato" per i luoghi di lavoro. "Il governo fino ad oggi ha affrontato un percorso graduale, proseguirà su questa strada, per cui ritengo ragionevole - ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Costa - una estensione del super green pass nei luoghi di lavoro, sempre per incentivare la vaccinazione. Un incremento importante c'è stato negli ultimi giorni anche per quanto riguarda le nuove somministrazioni". - (PRIMAPRESS)