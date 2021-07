Carrà: l’ultimo viaggio del feretro tra i teatri dei suoi varietà. Ora camera ardente in Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il corteo funebre per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà è partito dalla via dove si trova il palazzo in cui ha abitato per quarant’anni la più grande soubrette della televisione italiana e dove faceva parte della comunità che la amava per la sua semplicità. Prima di raggiungere le quattro tappe del corteo funebre che porterà il feretro al Campidoglio dove, alle 18 sarà aperta la camera ardente, c’era proprio la sua gente per darle l’ultimo saluto. Sulla bara, in legno e molto semplice, solo dei fiori gialli, colore preferito della Carrà. Un lungo e sentito applauso, poi, si alza, quando il feretro della Carrà raggiunge l’Auditorium del Foro Italico dal quale, oggi, Milly Carlucci, presente davanti all’Auditorium, trasmette Ballando con le stelle (aggiornamento di Stella Dibenedetto). - (PRIMAPRESS)