Caronia, Cavallo: (Procuratore Patti): "Non è ancora possibile ipotizzare cause morte di Gioele"

(PRIMAPRESS) - MESSINA - “Contrariamente alle notizie circolate nei giorni scorsi,non è ancora possibile formulare alcuna seria ipotesi sulle cause della morte del piccolo Gioele". Così il procuratore di Patti, Cavallo, che coordina l'inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni. Sembrava rafforzarsi l'ipotesi che il bimbo fosse morto nell'incidente d'auto Il lavoro dei consulenti "è nelle fasi iniziali e sarà lungo", spiega Cavallo. I nuovi accertamenti sulla macchina hanno dato "esito negativo, anche sulla presenza di eventuali tracce di sangue”. Ma proprio al procuratore Cavallo sono state mosse le critiche per quelle immagini del drone non scandagliate a 24ore dalla scomparsa della dj Parisi e del figlioletto. In quei frame già si vedeva la presenza del corpo della donna. - (PRIMAPRESS)