Caro-energia, Cingolani (Transizione Ecologica): "Ipotesi 10 mld del governo contro il caro-bollette"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'aumento delle bollette del gas rischia di pregiudicare la crescita delle imprese e di far saltare i budget familiari. Il tema è stato oggi anche al centro delle riunioni dei ministri dell'Economia dell'UE e non è un argomento facilmente risolvibile. Anche nel governo Draghi il caro-energia rimbalza sui tavoli del Mef, della Transizione Ecologica, del Lavoro e della Famiglia. Nel pomeriggio di oggi dopo un accenno della sottosegretaria Sartore del Med, è arrivata anche una dichiarazione del ministro Cingolani (Transizione Ecologica) al Senato informando di un possibile aumento della produzione nazionale di gas, ma nell'immediato di mettere in campo fondi per quasi 10 miliardi contro il caro bollette. Tra le misure da cui dovrebbero arrivare le risorse, c'è la cartolarizzazione degli oneri di sistema sulle bollette, la riduzione degli incentivi sul fotovoltaico, il taglio agli incentivi sull'idroelettrico. "Non possiamo tirare fuori soldi cash ogni trimestre. E' il momento di una strategia strutturale". Anche se non si intravede ancora un piano energetico di lungo respiro. - (PRIMAPRESS)