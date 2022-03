Caro carburante: la Commissione di Garanzia respinge lo sciopero dei trasportatori del 14 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Commissione di Garanzia per lo sciopero ha bocciato lo stop annunciato per lunedì 14 marzo dalle aziende di autotrasporto a livello nazionale "per cau- sa di forza maggiore". Nella comunicazione si rileva "il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni" e si richiama "l'obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione". Ma Trasportounito non intende fermarsi e conferma la sospensione dei servizi. "Per il preavviso dei 25 giorni non abbiamo ancora la sfera di vetro per sapere in anticipo che il prezzo del carburante sarebbe schizzato così in alto. Per noi significa lavorare senza utili" dicono i trasportatori. - (PRIMAPRESS)