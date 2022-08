Caro bollette, Giorgetti: “Gli affari correnti non ci impediranno di intervenire”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi il prezzo del gas si è fermato a 300 euro per megawattora per un gioco di sistemi finanziari. Intanto i leader dei partiti chiedono al Governo di intervenire. E dal Ministro Giorgetti arriva l'assicurazione: che il governo affronterà il tema del caro- energia come se non fosse dimissionario. Il ministro allo Sviluppo Economico Giorgetti in una intervista ha voluto sottolineare che nonostante il governo si debba occupare degli affari correnti non si può esimere da intervenire da una situazione diventata molto pesante. "Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri -dice il ministro leghista- bisogna ri- spondere senza aspettare i 2 mesi che serviranno per un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale". "Rischiamo bollette insostenibili. La guerra ha esasperato problema che c'era già. Per moltissime imprese sta venendo meno la convenienza a riaprire", dice. - (PRIMAPRESS)