Caro bollette energia: lunedì 11 in aula a Montecitorio il disegno di legge conversione del decreto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le commissioni Ambiente e Attività prodtuti e della Camera hanno dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto bollette. Il provvedimento è atteso a Montecitorio lunedì. Stanziati quasi 8 mld, di cui circa 5,5 per misure come la cancellazione degli oneri di sistema per le utenze domesti- che per il secondo trimestre e il po- tenziamento del bonus sociale. Il resto va a sostegno delle filiere produttive più colpite. Previste liberalizzazioni per le rinnovabili e aumento della produzione di gas a livello nazionale.