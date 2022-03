Caro benzina: da martedì giù il prezzo a meno di due euro. Assopetroli programma uno sciopero

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal prossimo martedì il prezzo della benzina scenderà sotto i 2 euro a seguito dell'intervento del governo per tagliare i prezzi dei carburanti. Tuttavia, la misura è ritenuta "deludente" da Confindustria che chiede interventi strutturali sulle accise, mentre Assopetroli minaccia lo sciopero se il governo non eviterà i danni alle imprese di distribuzione. Sul piede di guerra anche il Codacons, con esposti in 7 procure che ora indagano per verificare eventuali specula- zioni sui rincari dei giorni scorsi. - (PRIMAPRESS)