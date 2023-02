Carnevale: a Venezia il Ballo del Doge con il glamour della stilista Sautter e gli ospiti in maschera da Pellegrini a Zucchero

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La stilista Antonia Sautter al centro del palco della Misericordia, ha dato il via alla 30ª edizione del Ballo del Doge a Venezia, indossando uno splendido costume dorato in stile impero.

Alla serata tra i tanti ospiti per celebrare il più glamour e storico Carnevale d’Italia una seducente Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta in costume Casanova, un piratesco Zucchero Fornaciarie la stilista spagnola Aghata Ruiz de la Prada, in un costume rosa pervinca.

L’avvio dello show de Il Ballo del Doge è stato segnato dall’imponente incedere di un leone alato, accompagnato da una luminosa e avvenente “Venezia”, sospinto verso il palco centrale da un corteo dei protagonisti della Serenissima, capeggiati dal Doge. Nell’onirica atmosfera creata dal poetico volo di una coppia di arealisti, in body painting oro mat glitterato, Antonia Sautter ha dato il via ad una notte di festa dei sensi per i suoi ospiti. Mentre al primo piano della Scuola Grande delle Misericordia un poetico carosello di tableaux vivant riproponeva i personaggi e le maschere veneziane protagoniste di trenta edizioni de Il Ballo del Doge, in un crescendo di giochi sonori, al piano superiore un tripudio di decorazioni floreali e sceniche ha impreziosito le tavolate che hanno accolto gli ospiti seduti per il galà dinner.

Il banchetto di otto portate è stato inaugurato da una crema di batate, capesante, acciuga e cramble di nocciole e concluso con un sorbetto al sedano con tequila Patron Silver. Il tutto accompagnato dalle prestigiose acque minerali di Dolomia, dai vini Conte d’Attimis Maniago Chardonnay e Bardabillo El Empecinado e dalle bollicine di Hatt et Söner Quattor Grande Cuvée.Sul palco centrale lo scenografico taglio della monumentale torta di 10 piani, ispirata alla storia della Serenissima e realizzata per l’occasione del trentesimo compleanno de Il Ballo del Doge dal cake designer Renato Ardovino, ha segnato, dopo la mezzanotte, l’inizio della parte più movimentata della serata con l’opening di un Dj set esclusivo orchestrato da Lele Sacchi per Organics by Red Bull, partner dell’eclettico After-Dinner party, insieme alla più pura interpretazione del Prosecco Superiore ad opera della storica azienda Bisol 1542, parte del Gruppo Lunelli. Senza dimenticare gli speciali cocktail a base dei gin firmati Puerto de Indias.

La Gran Dame del Carnevale veneziano e il suo cast artistico hanno scelto un servizio esclusivo di trucco e parrucco realizzato dal team di make-up artist e hair-stylist dell’Academia BSI di Anna del Prete, il prestigioso istituto milanese fondato da Diego Dalla Palma. - (PRIMAPRESS)