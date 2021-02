Carlo d'Inghilterra fa visita al vecchio genitore Filippo di Edimburgo, ancora ricoverato al King Edward VII

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Ieri il principe Carlo ha visitato nella clinica privata King Edward VII di Londra il padre, il principe Filippo, ricoverato la scorsa settimana per accertamenti. Non è dato sapere quali siano le condizioni dell''anziano consorte della Regina Elisabetta. A giugno Filippo compirà 100 anni e la famiglia si sta preparando a celebrarlo anche se questo ricovero ha generato tensioni. La visita di Carlo, durata circa mezz'ora nonostante le severe restrizioni per il Covid, ha fatto percepire qualche difficoltà nello stato di salute. Intanto Harry, informato sullla degenza del nonno, è già in procinto di rinetrare a Londra.





