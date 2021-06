Carceri: 52 misure cautelari per le guardie carcerarie del penitenziario di Santa Maria Capo Vetere

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha emesso 52 misure cautelari nei confronti di agenti penitenziari, nell'ambito dell'inchiesta sui pestaggi in carcere nell'aprile 2020. Nell'istituto penitenziario ci fu una violenta protesta di detenuti per la sospensione dei colloqui con i familiari, a causa della pandemia. Intervennero decine di agenti per sedare le proteste e la procura di Caserta aprì un' inchiesta per abuso di autorità,violenza e tortura, con decine di indagati tra la polizia penitenziaria. - (PRIMAPRESS)