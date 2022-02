Carcere Melfi: eseguiti 29 arresti per la rivolta del 2020 contro le misure anti-Covid

(PRIMAPRESS) - MELFI (POTENZA) - Sono 29 gli arresti da parte della polizia di Stato di Potenza, nei confronti di persone accusate di aver partecipato, a vario titolo, alla rivolta nel carcere di Melfi,il 9 marzo 2020,contro le misure restrittive decise dall'amministrazione penitenziaria per contenere la pandemia da Covid-19. I detenuti sequestrarono per circa 9 ore personale sanitario e diversi agenti della polizia penitenziaria.Nel settembre 2021, per gli stessi fatti, era stata eseguita l'ordinanza cautelare nei confronti di altri 11 detenuti. - (PRIMAPRESS)