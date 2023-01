Carburanti: congelato lo sciopero. Gestori: “Apprezzato il chiarimento con il governo. Ora attendiamo il decreto trasparenza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incontro a Palazzo Chigi con la rappresentanza dei gestori di impianti di carburanti ha portato qualche chiarimento con il governo che è servito, al momento, di congelare lo sciopero che era stato programmato per il prossimo 25 e 26 gennaio. I benzinai hanno "apprezzato il chiarimento avuto col Governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l' aumento dei prezzi, né per le eventuali pretese speculazioni". Lo afferma una nota congiunta di Faib, Fegica e Figisc Anisa, dopo l'incontro col Governo. Ora per le associazioni di categoria dei benzinai si apre "un percorso che può portare a rivalutare anche lo sciopero proclamato per fine mese, al momento congelato". La revoca dello sciopero dipenderà dal decreto di modifica e per questo i gestori verranno nuovamente convocati la prossima settimana. - (PRIMAPRESS)