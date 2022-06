Car sharing: Athlon Italy vince Le Fonti Innovation Award 2022 nella categoria automotive

(PRIMAPRESS) - MILANO - Athlon Italy, l'azienda di car sharing vince il premio Le Fonti Innovation Awards 2022 Top 100 come “Eccellenza dell’anno/Innovazione & Leadership” nella sua categoria. Il premio Le Fonti valorizza i brand, a livello aziendale e personale, attraverso una propria comunità business di oltre 10,5 milioni di persone.

La motivazione che ha fatto assegnare il riconoscimento ad Athlon per la categoria Car Leasing, è per aver promosso soluzioni di mobilità digitalizzate e personalizzate, riuscendo a soddisfare le esigenze di grandi aziende, piccole e medie imprese, e per aver costruito la propria storia imprenditoriale sull’attenzione alle esigenze dei clienti. Il riconoscimento è stato assegnato durante la Cerimonia Ufficiale di Premiazione Le Fonti Awards a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano, con la ripresa della televisione nazionale Le Fonti TV.

- (PRIMAPRESS)