Caprarola: Il Festival di musica barocca a Palazzo Farnese celebra Alessandro Stradella

Domani alle 18.30 nel cortile del Palazzo Farnese di Caprarola l'edizione 2020 del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo. L'Ensemble Mare Nostrum, diretto da Andrea De Carlo, eseguirà la prima rappresentazione in tempi moderni de La Circe - Bei ruscelli cristallini, scritta da Stradella nel 1668 per celebrare l'ascesa alla porpora cardinalizia di Leopoldo de' Medici e che vedrà esibirsi i soprano Dorota Szczepanska e Giulia Bolcato e il basso Mauro Borgioni.

Alessandro Stradella, noto per la sua vita avventurosa come il "Caravaggio della musica", è un protagonista nascosto del nostro '600 musicale: libertino, temerario e geniale, morì al culmine del successo a soli 38 anni pugnalato alle spalle da due sicari a Genova, dove era stato chiamato alla corte dei Principi Doria.