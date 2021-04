Caporalato: operazione dei Carabinieri a Terracina e in provincia di Venezia per sfruttamento manodopera e uso illegale di fitofarmaci

(PRIMAPRESS) - LATINA - In corso a Terracina (Latina) e in provincia di Venezia un'operazione dei Carabinieri del Nas di Latina per l'esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Le accuse per gli indagati sono di associazione per delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera di extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all'impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra. Scongiurato un grave pericolo per la Salute pubblica. - (PRIMAPRESS)