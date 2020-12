Capodanno senza botti a Roma. Per i trasgressori 500 euro di multa e sequestro del materiale

(PRIMAPRESS) - ROMA – A Roma vietati fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti. Il divieto assoluto sarà in vigore dalla mezzanotte del 31 dicembre 2020 fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. Lo prevede l’ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi con multe fino a 500 euro e sequestro amministrativo del materiale esplodente per chi contravviene al divieto. Esclusi dal divieto bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. - (PRIMAPRESS)