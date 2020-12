Capodanno: la guardia alta delle forze dell'ordine sui "raduni" fuorilegge monitorando anche il web

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il pericolo che B&B, alberghi e ristoranti chiusi per il lockdown vengano presi in affitto da persone per festeggiare il Capodanno è reale. Una preoccupazione che la ministra dell’Interno, Lamorgese intende allontanare con uno spiegamento di forze dell’ordine imponente per i controlli nelle aree temute più a rischio. Controlli che saranno esercitati anche attraverso il monitoraggio della rete internet, seguendo gli inviti digitali a partecipare poi in luoghi fisici di centinaia di ragazzi. - (PRIMAPRESS)