Capodanno 2021: Capri con alberghi chiusi e luci spente in piazzetta per paura del virus

CAPRI (NAPOLI) - Dalla campagna estiva di "Isola Covid -Free" alla chiusura di Capodanno per la più celebrata piazzetta del mondo: Capri. Le strutture ricettive non apriranno e la famosa piazzetta sarà al buio. Una decisione presa dal Comune in accordo con gli albergatorinon solo per l'assenza di sold-out ma anche per evitare il peggio con il virus che galoppa. Farà eccezione qualche B&B, che offrirà ospitalità a coloro che non vorranno comunque rinunciare al Capodanno caprese ma che si presenta senza l'abituale glamour pre-pandemia. Il sindaco Marino Lembo, spiega che molte strutture ricettive hanno deciso in questo periodo di effettuare lavori di ristrutturazione e ammodernamento, sfruttando anche i bonus del Governo.