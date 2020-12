Capitali europee dello Sport: il Gala dei riconoscimenti di Aces in videoconferenza da Lisbona

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Il tradizionale Gran Gala di Aces Europa di fine anno che si svolge al Parlamento Europeo di Bruxelles per assegnare le bandiere delle Città dello Sport ha dovuto rinunciare all’evento per osservare le norme per il contenimento della pandemia. Dunque si è svolta in teleconferenza il cerimoniale della consegna delle bandiere in diretta da Lisbona Capitale Europea dello Sport 2021. Al collegamento digitale hanno preso parte i Comuni europei premiati come European City/Town/Community of Sport 2021. Presenti anche i Municipi italiani, tra i quali Potenza, Rieti, Terni, Segni, Sansepolcro, Comunità Valdichiana Senese e Comunità Valle del Monte Bianco.

Al termine della Cerimonia, è stata consegnata la Bandiera ufficiale al Sindaco di Lisbona, con la firma del primo cittadino sulla targa. - (PRIMAPRESS)