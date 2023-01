Capitale Italiana della Cultura 2024, Ricci: “Pesaro non sarà egoista coinvolgeremo tutto il territorio”

(PRIMAPRESS) - PESARO - "Pesaro non sarà egoista per il programma della Capitale italiana della Cultura 2024. Coinvolgeremo tutte le città del territorio e già domani ci sarà una prima riunione per il coinvolgimento". Lo ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci a margine della presentazione della Casa delle Tecnologie, il progetto che si svilupperà grazie al PNRR. Pesaro, come ha spiegato, il sindaco Ricci "ha ottenuto un finanziamento che è andato a pochissime città. Un risultato da 11 milioni di euro per la città di Pesaro e per lo sviluppo della sua modernità. Questa Case delle Tecnologie avremo dato un grande impulso alle aziende ed alle start-Up del nostro territorio. Questa sarà un salto di qualità in vista della Capitale della Cultura 2024". - (PRIMAPRESS)