(PRIMAPRESS) - CANNES - Arrivano i primi riconoscimenti per il Festival del Cinema di Cannes in attesa della d'insegna della Palma d'Oro. Il premio per il migliore attore al 75/o festival di Cannes è stato vinto da SONG Kang-Ho per BROKER di KORE-EDA Hirokazu. - (PRIMAPRESS)