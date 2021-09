Canarie, una nuova bocca del vulcano Cumbre Vieja mette in allarme La Palma. Continuano le evacuazioni

(PRIMAPRESS) - LA PALMA (CANARIE) - Sono in corso nuove evacuazioni preventive di abitanti dell'isola di La Palma (Canarie), dove ieri è iniziata l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Lo ha reso noto il servizio per le emergenze dell'arcipelago. La decisione delle autorità è dovuta alla comparsa di una nuova bocca eruttiva del vulcano nella zona di Tacande,frazione del comune di El Paso.Il servizio per le emergenze non ha divulgato quante persone devono essere evacuate. Tuttavia Tacande ha circa 700 abitanti. Prima di stasera gli sfollati erano già 5.500. - (PRIMAPRESS)