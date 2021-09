Canarie: la Povelca ha registrato ancora l’attività del vulcano Cumbra Vieja avvolto in una nube di cenere

(PRIMAPRESS) - LA PALMA (CANARIE) - L'allarme per l'attività eruttiva del vulcano Cumbra Vieja sembrava essersi placato ma nelle ultime ore la direttrice del National Geographic Institute (IGN) delle Isole Canarie, María José Blanco, ha spiegato in una conferenza stampa che nonostante inizialmente si era deciso di chiedere ai cittadini di confinarsi nelle proprie case perché il rischio era solo di un'intensa pioggia di cenere, la situazione aveva poi richiesto una nuova evacuazione.

Gli ultimi sfollati sono stati quelli di ieri seraì sull'isola di La Palma, dai quartieri di Tajuya e Tacande de Abajo e Tacande de Arriba, hanno raggiunto 160 persone, la maggior parte delle quali ha trovato rifugio presso famiglie o amici.

Con loro, il numero totale di residenti evacuati sull'isola durante l'episodio dell'eruzione iniziata domenica scorsa supera ora le 6.200 persone.

Lo ha spiegato il direttore tecnico del Piano di Emergenza Vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, il quale ha precisato che 150 delle 160 persone hanno lasciato le proprie case con mezzi propri e altre 10 con diverse disabilità sono state evacuati in ambulanza.

Dei 160 sfollati, solo 12 di loro sono stati trasferiti all'hotel Princess dove altri sono già stati ricollocati, mentre i 10 con diverse disabilità sono andati al complesso militare di El Fuerte.

A nome del National Geographic Institute (IGN), è intervenuta Maria José Blanco, che ha raccontato la cronologia che ha portato Pevolca a emettere un ordine di confinamento in queste aree per porre fine all'evacuazione.

Ha spiegato che c'è stato un "aumento dell'intensità del vulcano" che è rapidamente tornato a crescere. Ha aggiunto che ci sono 3 centri di emissione, due nuovi separati da una piccola distanza, che emettono una lava "molto simile, molto fluida, che scorre sopra la lava precedentemente emessa". In questa circostanza sono stati bloccati molti voli per la nube densa di cenere. - (PRIMAPRESS)