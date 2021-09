Canarie: evacuate centinaia di abitanti nell’isola di La Palma per l’eruzione di Cumbra Vieja

(PRIMAPRESS) - CANARIE - Evacuate centinaia di persone nell'isola di La Palma per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja alle Canarie. Il vulcano ha cominciato ad eruttare provocando un’enorme colonna di fumo a cui ha fatto seguito una colata di lava. Quest’ultima in serata ha raggiunto le prime case alle pendici del cratere costringendo all’evacuazione di 5mila persone. L’eruzione è stata preceduta da un terremoto di grado 3.8, avvertito soprattutto nella zona di Las Manchas a El Paso. Lo sciame sismico provocato da attività vulcanica era iniziato giorni fa e aveva messo in allerta diversi comuni sull’isola delle Canarie. - (PRIMAPRESS)