Canada: la condanna del premier Trudeau per l'aggressione dei poliziotti al capo della comunità indigena di Alberta

Allan Adam, il capo indigeno aggredito dall polizia canadese

(PRIMAPRESS) - CANADA - Il video in cui viene picchiato il capo di una comunità indigena di Alberta in Canada, ha fatto il giro del mondo. Bloccato in un parcheggio all’uscita di un supermercato è stato aggredito sotto gli occhi della moglie da due poliziotti che gli si sono scaraventati addosso. “E’ Inaccettabile che molti canadesi neri o indigeni non si sentano al sicuro con la Polizia. Dobbiamo cambiare le cose". A dirlo non sono coloro che hanno assistito alla scena terrificante ma è lo stesso premier canadese Trudeau. “Un video scioccante - ha detto Trudeau - sappiamo che non è un episodio isolato”. Dopo la morte di Floyd, il premier canadese aveva già condannato duramente "il razzismo sistemico" presente in Canada ma ora le immagini del volto tumefatto dell’uomo aggredito dai poliziotti sono un documento che conferma procedure senza regole. - (PRIMAPRESS)