Canada: in Ontario è in corso un'operazione per liberare 39 minatori intrappolati da 24 ore nella Totten Mine

(PRIMAPRESS) - ONTARIO (CANADA) - E' in corso in Canada un'operazione per evacuare 39 minatori intrappolati sotto terra da oltre 24 ore, dopo che un problema meccanico ha bloccato l'entrata della Totten Mine a ovest di Subdury, in Ontario. Non ci sono feriti, e una squadra di salvataggio ha raggiunto i lavoratori. "Ci aspettiamo che tutti tornino in superficie entro stasera",ha dichiarato la compagnia mineraria. Lo United Steelworkers, sindacato che rappresenta 30 dei 39 minatori intrappolati,si dice cautamente ottimista che tutti verranno evacuati in sicurezza. - (PRIMAPRESS)