Canada: arrestato un uomo a Quebec City che nella notte di Hallowen ha ucciso due persone e ferite cinque

(PRIMAPRESS) - CANADA - La polizia ha arrestato un uomo autore dell'attacco a Quebec City, in Canada, dove un uomo vestito con abiti medievali e armato di un'arma a lama ha lasciato dietro di sé 2 morti e 5 feriti, accoltellati per strada. La polizia ha precisato che gli attacchi sono avvenuti durante la notte di Halloween e ha chiesto alle persone della zona di restare in casa. Ancora non si sa quale sia stato il motivo dell'aggressione. - (PRIMAPRESS)