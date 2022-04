Campobasso: ritrovata Nicole, la bimba di 5 anni allontanatasi dalla casa di Sant’Angelo Limosano

(PRIMAPRESS) - CAMPOBASSO - È stata ritrovata dai soccorritori la bimba scomparsa nei boschi di Sant'Angelo Limosano. Erano stati attivati centinaia tra Vigili del fuoco, Carabi- nieri, polizia,soccorsi specializzati e volontari del paese, allertati per la scomparsa di Nicole,la bambina di 5 anni che nella serata di ieri si era allontanata per un rimprovero della madre, dalla casa in campagna nella frazione di Fonte San Pietro,a Sant'Angelo Limosano (Campobasso). Grazie all'impiego di elicotteri e droni dei Vigili del fuoco è avvento il ritrovamento della bimba che è in buono stato di salute. - (PRIMAPRESS)