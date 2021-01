Campobasso: il presidente Anci Molise scrive al Governo per sollecitare misure stringenti in attesa del vaccino

(PRIMAPRESS) - CAMPOBASSO - La percezione da parte di sindaci di diversi piccoli comuni che l’arrivo del vaccino possa riacutizzare comportamenti meno attenti alla diffusone del virus da parte dei cittadini, è una preoccupazione raccolta dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise, Pompilio Sciulli. In una nota-appello inviata al Governo sono state sollecitate misure per contenere l’aumento di contagi e di focolai possibili anche nelle piccole comunità. Gli stop and go dei passaggi da zone rosse sino a gialle anche secondo i virologi non favoriscono il mantenimento delle misure di sicurezza. “Ho il timore che il giusto ottimismo per l’avvio della campagna vaccinale che avrà comunque tempi lunghi per la sua vastità e complessità - scrive il presidente anni Molise Sciulli - venga percepito da alcuni come un ingiustificato “liberi tutti”. - (PRIMAPRESS)