Campidoglio: consegnata da Raggi e Lotito la Scarpa d'Oro di miglior cannoniere a Ciro Immobile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Consegnata oggi a Roma la Scarpa d'Oro a Ciro Immobile come miglior goleador d'europa della passata stagione calcistica. Lacerimonia si è tenuta in Campidoglio dove la sindaca Virginia Raggi ed il presidente della LaziClaudio Lotito hanno consegnato al calciatore l'ambito riconoscimento. Alla cerimonia a cui ha assistito anche la moglie dell'atleta, Jessica, Immobile si è presentato con un perfetto abito blu dal look "London City". Unico vezzo una catenina d'oro che pendeva dall'asola del bavero della giacca. - (PRIMAPRESS)